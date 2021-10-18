РИАМО - 18 окт. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим по неосторожности массовое отравление школьников в Клину. Пищевое отравление зафиксировали у 42 детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

15 октября ученики одной из школ Клина массово обратились в больницу. Все им оказали помощь, 4 человека остаются в больнице.

В образовательном учреждении на инвентаре и технике для приготовления пищи нашли астровирусы и ротовирусы. Они могли попасть туда вместе с заболевшими или через руки и одежду.

На сегодняшний день обследованы все помещения образовательного учреждения. Работники Роспотребнадзора отправили образцы продуктов питания на экспертизу. Результаты допросов и документы изучаются. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.