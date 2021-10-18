РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Выставка «Натюрморт» открылась в Балашихинской картинной галерее, она будет работать до 7 ноября, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Выставку организовали Московская областная общественная организация «Общество художников» совместно с управлением культуры администрации округа и Балашихинской картинной галереей. Она объединила 172 работы – это живопись, графика, текстильная и бумажная аппликация, пастель на бархате, артобъекты.

Среди авторов работ Евгения Беляничева, Людмила Немкович, Алексей Вознесенский, Алексей Проценко, Сергей Вахонин, Людмила Ефанова, Марина Фурсова, Алексей Носенко, Наталья Рюмшина, Алексей Рощин, Лидия Семенова.

Увидеть произведения искусства успеют все желающие жители города. Выставка задержится в галерее до 7 ноября.