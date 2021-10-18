РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске 20 октября наградят победителей конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей», сообщили в пресс-службе ведомства.

Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» пройдет 20 октября в 12:00 в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

Конкурс проводится на территории региона 3-й год подряд. В текущем году на участие поступило более 2 тысяч заявок от детей, проживающих в Московской области. Работы прислали из всех муниципальных образований региона по 3 номинациям: рисунки, поделки, игры, плакаты, выполненные вручную; видеоролики, фотографии, проекты, картинки, выполненные с использованием компьютерных программ и технологий; командная работа, выполненная всей семьей.

Мероприятие пройдет в офлайн-формате для победителей конкурса и в онлайн-режиме для всех участников конкурса и других зрителей. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте Системы-112 Московской области http://112mo.ru/.