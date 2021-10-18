РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Налоговики подмосковного Подольска удаленно проверяют контрольно-кассовую технику на рынках, сообщили в пресс-службе Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

В настоящее время в рамках реализации проекта инспекцией осуществляется удаленное наблюдение за контрольно-кассовой техникой в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на рынках, а также точечные выезды для проведения контрольных мероприятий по «молчащим» ККТ.

Наблюдение осуществляется путем мониторинга за транзакциями по контрольно-кассовой технике, расположенной по адресам арендаторов рынков. Также наблюдение осуществляется при помощи выездов при непосредственном наблюдении за торговыми местами арендаторов рынков и при проведении контрольных мероприятий.

В том случае, если выявлено нарушение законодательства о применении ККТ, то предусмотрена административная ответственность.