РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 окт. Жители подмосковного Щелкова и экоактивисты провели встречу, а также записали видеообращение к губернатору Московской области с просьбой не допустить строительство индустриального парка на Жегаловском поле, сообщается в группе «Зеленое Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

На встрече жители близлежащих микрорайонов отметили, что задуманное строительство индустриального парка на рекреационной природной территории катастрофически скажется на развитии города, экологии и качестве проживания.

При этом отмечалось, что городу не хватает парковых зон и скверов и именно Жегаловское поле отлично подходит для создания на нем природной территории.