РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В деревне Гривно подмосковного Подольска выбрали нового старосту, который будет следить за порядком, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Гривно подмосковного Подольска 16 октября прошли выборы старосты населенного пункта. Так, по итогам голосования старостой деревни был выбран Владимир Антиповский.

Сельские старосты существовали еще в Российской империи в XIX веке. Представителей от народа избирали на три года, чтобы они следили за состоянием дорог, сбором взносов, порядком в общественных местах. В 2010-х годах в России начали возрождать институт сельских старост. В Подмосковье они приобрели официальный статус в 2017 году.