РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Всероссийское соревнование по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященное памяти Героя России капитана Дмитрия Серкова, стартовало 18 октября в учебном центре «Новский» ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского войск Росгвардии в Балашихе, его итоги подведут 22 октября, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В состязании принимают участие 20 команд из подразделений спецназа Росгвардии, расположенных в разных регионах страны. Накануне организаторы и участники первенства, ветераны спецназа войск правопорядка посетили аллею славы на Никольско-Архангельском кладбище Балашихи. Они возложили венки и цветы к могиле Дмитрия Серкова.

На турнире командам предстоит выполнить различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок и пистолета. Итоги соревнований будут подведены 22 октября. Победителей определят в личном, парном и командном зачетах.

Дмитрий Серков - командир штурмовой группы отряда спецназа «Витязь» ОДОН внутренних войск МВД России. Ему была поставлена задача на проведение разведывательно-поисковых мероприятий по обнаружению бандгруппы, которая, по оперативным данным, организовала покушение на министра внутренних дел Республики Дагестан.

Поставив задачу саперам на установку рубежа минирования на предполагаемом пути следования бандгруппы, Серков организовал круговое наблюдение. Вскоре наблюдатель доложил о появлении бандгруппы. Офицер, оценив обстановку, принял решение отвлечь бандитов, чтобы дать возможность саперам выйти из-под обстрела.

Он лично уничтожил двух бандитов. Получив огнестрельное ранение в руку, продолжал руководить боем. Когда ранение получил его товарищ, Серков оказал ему помощь, но в этот момент самого офицера ранило в ногу. Истекающий кровью командир приказал прапорщику отходить к основным силам группы и вызвать подкрепление, а сам остался прикрывать отход своего товарища. Дав бандитам подойти ближе, Серков уничтожил еще одного бандита и ранил второго. В ходе перестрелки спецназовец получил многочисленные ранения, от которых скончался на поле боя.

Благодаря личному героизму и мужеству офицера боевая задача была выполнена. При осмотре местности в районе боестолкновения было обнаружено 4 убитых боевика, в том числе 2 главаря бандподполья, находящиеся в федеральном розыске.

Указом Президента РФ от 11 декабря 2007 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, и самопожертвование, Дмитрий Серков удостоен звания Героя РФ (посмертно).