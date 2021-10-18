РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Жителям подмосковного Подольска рассказали о том, как получить доступ к личному кабинету налогоплательщика, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Пользователи сайта могут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» по логину и паролю портала госуслуг. Если у гражданина есть учетная запись на портале, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, посещать налоговую инспекцию, чтобы получить данные для входа в личный кабинет налогоплательщика, не обязательно. Достаточно просто на сайте ФНС России ввести логин и пароль портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть налоговые начисления, заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет налогоплательщика с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.