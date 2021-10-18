РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Более 50 студентов побывали на предприятии «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») в ходе дней открытых дверей, сообщили в пресс-службе предприятия.

С 11 по 17 октября в АО «ЗиО-Подольск» проходила ежегодная Всероссийская акция «Неделя без турникетов», организованная Союзом машиностроителей России. За 5 дней участниками акции стали учащиеся нескольких образовательных учреждений Подольска и Москвы: первокурсники подольского колледжа им. Никулина, а также студенты третьих курсов МГТУ им. Баумана. Всего в рамках акции на «ЗиО-Подольск» побывали более 50 учащихся.

Студенты смогли посетить цеха производства и узнать о самых востребованных на предприятии профессиях, в которых ребята могут себя реализовать. Учащимся рассказали о специфике и задачах производства, а также о людях рабочих профессий, которые трудятся на «ЗиО-Подольск». Ребята увидели, как изготавливают оборудование для будущих заводов по термической переработке отходов в энергию. Познакомились с производственным циклом и новыми технологиями, применяемыми в процессе изготовления высокосложных аппаратов для современных атомных станций и ледоколов нового поколения.

Экскурсии по производственной площадке вызывают неподдельный интерес у учащихся. Следующая подобная акция пройдет уже весной 2022 года.