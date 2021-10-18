РИАМО – 18 окт. Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», собрала продуктовые наборы в честь Всемирного дня продовольствия. Продукты получили свыше 2300 семей с детьми. Общий вес продовольственной помощи составил около 12 тонн, сообщает пресс-служба «Пятёрочки».

«Пятёрочка» подготовила 3000 продуктовых наборов, куда вошли растительное масло, крупы, овощные консервы, чай, сахар, печенье, орехи и сладости. Вес одного набора составил порядка 4 кг. Адресную доставку продовольствия осуществили волонтеры фонда «Русь».

Поддержку получили нуждающиеся в 31 населенном пункте России: Нижний Новгород, Кострома, Владимир, Новосибирск, Омск, Красноярск, Пенза, Ростов-на-Дону, Астрахань, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Рязань, Орел, Тула, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Калининград, Тверь, Великий Новгород, Ульяновск, Самара, Ижевск, Оренбург, Курган, Челябинск и Московская область (Павловский Посад, Реутов, Лосино-Петровский, село Ям городского округа Домодедово).

«Мы стараемся развивать как можно больше социальных инициатив, направленных на помощь незащищенным слоям населения, потому что забота о сообществе – одна из основных наших ценностей. В этот раз мы реализовали самую масштабную отправку продовольствия в размере 3000 продуктовых наборов. И благодаря сотрудничеству с фондом «Русь» нам удалось оказать адресную помощь малоимущим семьям с детьми в разных городах России», - комментирует руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.