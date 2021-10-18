РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Подольские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате по кекусинкай‑карате в Великом Новгороде, сообщается на странице «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В Великом Новгороде 16 октября прошли чемпионат и первенство Новгородской области по кекусинкай‑каратэ. В них приняли участие около 300 человек. За звание чемпиона боролись мальчики и девочки от 10 лет и старше.

Спортсмены Климовской федерации и УСЦ «Юность» вернулись домой с боевыми трофеями. Так, первое место получили Никита Савичев, Настя Миронова и Руфина Сафина. Третье место - Ирина Михайленко.