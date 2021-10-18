РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. В подмосковном Красногорске с начала года зафиксировали 244 пожара, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

С начала года произошло 244 пожара, на которых погибли 5 и получили травмы 6 человек. За аналогичный период прошлого года в результате 296 пожаров 16 человек погибли и еще 15 получили травмы.

С начала октября произошел 21 пожар, пострадал один человек.