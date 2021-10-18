РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Тематический «Урок цифры» провели в гимназии №11 микрорайона Саввино Балашихи, в рамках учебного процесса ребята в игровой форме узнали о принципах работы искусственного интеллекта, могли попробовать себя в роли настоящего исследователя данных и создать умного помощника для учителя, сообщил «РИАМО в Балашихе» и.о. директора, замдиректора образовательного учреждения Владимир Владимиров.

Урок информатики «Искусственный интеллект в образовании» прошел в понедельник в новом корпусе гимназии №11 на улице Вешних вод в ЖК «Столичный» микрорайона Саввино, занятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры». На мероприятии присутствовали представители учебно-методического центра управления по образованию администрации Балашихи и Сбербанка.

«Сегодня (18 октября – ред.) в тематическом уроке приняли участие более 15 учеников 8 Т-класса – класса технической направленности. В игровой форме они узнали, что такое искусственный интеллект (ИИ) и как он может повлиять на развитие системы образования. Основная задача ИИ - повышать продуктивность и сокращать рутинные обязанности учителя, школьников и родителей в образовательном контенте, чтобы оставалось больше времени на интересные задачи», – сказал Владимиров.

Он добавил, что в ходе урока велась онлайн-трансляция на все педагогическое сообщество городского округа, и их коллеги могли посмотреть, как можно проводить «урок цифры» на занятиях информатики в каждой школе.

Занятие для ребят провели учителя информатики гимназии №11 Оксана Галкина и Сергей Пичугин. Ребята могли попробовать себя в роли настоящего исследователя данных и помочь в создании умного помощника для учителя.

«Этот урок познакомил детей с алгоритмом обучения искусственного интеллекта распознаванию изображений. Ребята выполняли на эмуляторе помощника для учителя, который будет проверять тетради, выполнять рутинную работу по математике. Они вводили математические и не математические данные, исправляли ошибки эмулятора искусственного интеллекта, показывая какие данные подходят, какие нет и строили для ИИ алгоритм», - отметила Галкина.

По ее словам, у ребят в некоторых моментах возникали вопросы, сложности, но в целом все справились с задачей успешно.

«Учащимся всем понравилось, и они хотели бы продолжать практику таких уроков, потому что это делает образовательный процесс более интересным и живым. Ну и сама технология искусственного интеллекта выглядит для детей привлекательно и интересно», - подчеркнула Галкина.