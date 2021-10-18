РИАМО - 18 окт. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что заполнение техническим газом «Северного потока — 2» пока ничего важного не значит. В то же время технически первая нитка газопровода готова, и если в Европе дадут разрешение, то газопровод может запуститься, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что Россия сделала со своей стороны все. Теперь очередь за странами Европы. Европейские государства должны выдать соответствующие разрешения и сертификации.

«Цены на газ — самое печальное, что сейчас есть в европейском регионе. Им нужен механизм снижения цен, и «Северный поток — 2» может им стать», — напомнил Пикин.

Он добавил, что в интересах европейских стран сейчас быстрее решить этот вопрос. Ведь цены в Европе на «голубое» топливо начнут снижаться, когда газ будет запущен.