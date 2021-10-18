РИАМО - 18 окт. Полиция проводит проверку по факту применения оружия сотрудником МВД. Он выстрелил в собаку, которая напала на девушку в Раменском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«17 октября в дежурную часть Быковского ОП МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о нападении собаки на женщину в п. Ильинский. Незамедлительно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейский применил табельное оружие и несколько раз выстрелил в собаку. Алабай был ранен. Девушка также получила ранение бедра, ее госпитализировали.

По факту применения оружия проводится проверка.

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