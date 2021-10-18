РИАМО - 18 окт. С 12 мая 2020 года, когда в Подмосковье ввели масочный режим, пассажиры приобрели в автобусах «Мострансавто» почти 90 тыс. средств индивидуальной защиты. Ношение масок в транспорте остается обязательным, сообщает пресс-служба компании.
Чаще всего покупку маски жители Подмосковья оплачивают бесконтактными банковскими картами, с помощью смартфонов и умных часов – это 39 тыс. операций.
В настоящее время защитную маску также можно приобрести у водителей автобусов, она стоит 5 рублей.
Сами водители, а также кассиры и другие сотрудники предприятия, которые работают с пассажирами, полностью обеспечены защитными средствами.
Кроме того, на всех объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» регулярно проводится дезинфекция.
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