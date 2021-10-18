РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Участок автодороги А-107 в подмосковном Подольске временно закроют с 23 по 24 и с 30 по 31 октября из-за работ в районе железнодорожного переезда на перегоне Гривно-Львовская, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Московско-Курская дистанция пути МДИ ЦДИ филиала ОАО «РЖД» сообщает о планируемых ремонтных работах на железнодорожном переезде (участок 54 км. ПК 6 перегона Гривно-Львовская – 206 км. автодороги А-107) и полном ограничении движения во всех направлениях.

Работы будут проводиться в период с 00:00 23 октября до 6:00 24 октября, а также с 00:00 30 октября и до 6:00 31 октября.

Автомобилистов просят быть внимательными и выбирать пути объезда заранее.