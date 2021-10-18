РИАМО - 18 окт. В микрорайоне Южный в Домодедове продолжается строительство комплексного поликлинического учреждения для взрослых и детей, сейчас строители приступили к возведению 3 этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 90 человек и 7 единиц техники. Строительная готовность объекта составляет более 12%. Работы в графике. В ходе строительства поликлиники ведутся работы по бетонированию стен 3 этажа здания», - сказал министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Общая площадь здания составит более 9,6 тыс. кв. м. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену с дневным стационаром и отделением неотложной помощи. Объект будет оснащен современным оборудованием для диагностики и профилактики болезней.

Закончить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.