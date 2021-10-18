РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Главгосстройнадзор Московской области снова усилит контроль за соблюдением антиквидных мер на строительных площадках подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инспекторы будут проверять прохождение рабочими утреннего фильтра, ношение масок, наличие запаса средств индивидуальной защиты и другие показатели. Кроме того, в этот раз будут использованы дистанционные методы контроля.

«Наша главная цель – не допустить вспышек заболевания на стройках. Сейчас для этого мы задействуем наш мониторинговый центр. С помощью камер, установленных на стройках, наши специалисты смогут оперативно мониторить обстановку на строительных площадках и в случае выявления нарушения направить инспектора на объект», – сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

К усилению мер Главгосстройнадзор уже прибегал весной и летом. Тогда наряду с основными проверочными мероприятиями на строительных площадках были запущены квадрокоптеры с громкоговорителями. Дроны оповещали работников о необходимости соблюдения санитарных требований. Это позволило создать эффект постоянного присутствия и улучшить дисциплину на объектах.