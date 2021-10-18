РИАМО - 18 окт. Общественное движение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, соответствующее решение огласил Нижегородский областной суд, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в начале октября прокуратура Нижегородской области подала иск о запрете деятельности данного сообщества на территории РФ. В ведомстве заявили, что движение разжигало ненависть по признаку расы и пола.

«Мужское государство» – это радикальное движение, большинство членов которого выступают против феминизма, ЛГБТ-коммьюнити, межрасовых браков. Члены сообщества разделяют идеи национал-патриархата и русского ультранационализма.

Лидером сообщества был Владислав Поздняков, однако позже он открестился от организации, заявив, что «не руководит этим брендом».

Самыми резонансными акциями движения стали травля в интернете сетей «ЁбиДоёби» и «Тануки» за рекламные фото белых девушек с темнокожими мужчинами.