РИАМО - 18 окт. Боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался об уважении и товарищеских отношениях с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и заявил, что в первую очередь из-за этого согласился принять участие в боях его промоушена Eagle FC, сообщает Газета.ru.

«В первую очередь это отношение Хабиба ко мне и мое к нему — наши товарищеские отношения. Знаете, я ставлю это во главу угла. Приятно, когда к тебе относятся нормально, нет желания тебя принизить, опустить, что-то плохое о тебе сказать — говорят, как есть», - сказал Шлеменко.

Шлеменко добавил, что в числе причин, по которым он присоединился к промоушену Eagle FC, уважение к Хабибу и его отцу – Абдулманапу Нурмагомедову, а также возможность подписывать молодых бойцов из своей команды Storm Fighting Championship в лигу Хабиба Нурмагомедова.

17 октября Шлеменко в главном бою турнира Eagle FC 42 одержал победу единогласным решением судей над Артуром Гусейновым. Этот бой стал для Шлеменко первым, проведенным в лиге Нурмагомедова.