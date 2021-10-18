РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей городского округа принять участие в переписи населения, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник он проверил работу переписного пункта в МФЦ «Центральный». Там также работают волонтеры, которые рассказывают посетителям МФЦ о значимости переписи и подсказывают, куда пройти.

«Перепись населения необходима для планирования нашего с вами будущего. Например, необходимо знать, сколько у нас есть жителей из незащищенных категорий населения, чтобы выделить средства на социальную поддержку, распланировать их», - сказал Ружицкий.

Он призвал жителей Люберец принять участие в переписи. Для этого можно посетить один из 109 переписных участков. Их адреса можно найти на сайте: люберцы.рф. Также можно ответить на вопросы переписного листа на сайте Госуслуг.

«После прохождения переписи онлайн придет QR-код. Его нужно будет потом показать переписчику, который к вам придет, для подтверждения данных», - заключил Ружицкий.

В ходе переписи жителей округа просят ответить на 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик, 10 – жилищных условий участников. Временно проживающие в РФ иностранные граждане отвечают на ряд простых вопросов сокращенного листа.