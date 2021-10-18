РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Команда «Зоркий» из подмосковного Красногорска одержала победу над соперниками из Лобни в матче регионального чемпионата, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Матч чемпионата Московской области состоялся на обновленном газоне стадиона «Зоркий» 16 октября.

Для красногорского футбольного сообщества настоящий праздник: родная команда вернулась на одноименный стадион после долгой паузы. Последняя официальная игра проводилась 19 октября 2019 года. В прошлом году состав команды не был укомплектован, а газонное покрытие не соответствовало стандартам Российского футбольного союза, отчего и пауза была вынужденной.

16 октября ФК «Зоркий» принимал ФК «Кобарт-Лобня». Уверенной победой завершилась встреча 27 тура среди команд III дивизиона. Первый гол «Зоркий» забил на 10 минуте, а следом, на 11-й, на табло уже горели цифры 2:0. Итоговый счет матча – 9:1.

«Мы очень соскучились по родному стадиону, здесь ни с чем не сравнимая атмосфера, его любят болельщики, и они с удовольствием сюда приходят. Постарались организовать праздник для всех любителей футбола вне поля, а наши футболисты порадовали нас», – отметил гендиректор АНО «ФК «Зоркий-Красногорск» Алексей Алексеев.