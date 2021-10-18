РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подмосковном Подольске около 65 тыс. человек сделали прививку от гриппа с начала осени, сообщила «РИАМО В Подольске» главный врач ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница № 3» Марина Черногорова.

«В настоящее время, когда уже была определена разновидность вируса гриппа, которая будет бушевать в России в осенне-зимний сезон, у горожан имеется время на то, чтобы защитить свой организм. Для этого заранее и проводится прививочная компания. В настоящее время в двух отделениях городской клинической больницы №3 вакцинировались от гриппа уже более 8,2 тыс. человек. Более того, около 65 тыс. человек сделали прививку от гриппа в округе», - сказала Черногорова.

Она отметила, что вакцинация от гриппа не защитит от коронавирусной инфекции и наоборот. Поэтому жителям рекомендуется делать две прививки, соблюдая между ними необходимый интервал по времени.