РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Около 6 тыс. человек ревакцинировались от коронавирусной инфекции в подмосковном Подольске препаратом «Спутник Лайт», сообщила «РИАМО В Подольске» главный врач ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница №3» Марина Черногорова.

В Подмосковье с лета проводится ревакцинация от коронавирусной инфекции. В преддверии нового всплеска заболеваемости все, кто от 6 и более месяцев назад уже делали прививку, должны ее сделать повторно.

«Повторная вакцинация проводится препаратом «Спутник Лайт». На самом деле еще до начала массовой ревакцинации многие горожане интересовались о возможности получения повторной прививки, так как ранее она их уже спасла от заболевания. В настоящее время в округе вторые прививки сделали уже около 6 тыс. человек», - сказала Черногорова.

Она отметила, что ревакцинация рекомендована спустя 6 месяцев после первой прививки. Когда заболеваемость снизится и пандемия закончится, прививочная кампания будет проводиться 1 раз в год.

Всего на базе 2 отделений Подольской городской клинической больницы №3 вакцинировались 24 тыс. человек, 500 из которых уже сделали прививку повторно.

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