РИАМО (РЕУТОВ) - 18 окт. Более 100 бесконтактных дезинфекторов для рук установят управляющие компании в подъездах жилых домов в подмосковном Реутове до конца года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Пилотный проект по установке устройств бесконтактной дезинфекции рук в нескольких подъездах жилых домов в Реутове показал свою результативность и востребованность у жильцов, поэтому было принято решение распространить данный опыт и на другие дома. Всего по районам Реутова планируется установка более 100 диспенсеров», - говорится в сообщении.

Первыми новинку опробовали жильцы многоквартирных домов на улице Ашхабадской 27, 27/1, 27/3 в Реутове. После этого подобные устройства были установлены в многоквартирном доме на улице Октября, 18 (УК «РЭУ №6 Южный»). В больших диспенсерах содержится сертифицированное обеззараживающее средство. Одной заправки дозатора хватает на 7 тыс. срабатываний.

«Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России в последние дни стало рекордным с начала года. Однако это не тот рекорд, который хотелось бы повторить. Защититься от заболевания можно только соблюдая все нормы личной и социальной безопасности. Качественная гигиена рук — одно из основных условий профилактики вирусных инфекций и различных заболеваний», - сказал Каторов.

Инициаторами установки дезинфекторов в жилых домах стали руководители группы компаний «Жилсервис»: «РЭУ-1 Садовый» Кирилл Толкачев, «РЭУ-6 Южный» Валентина Панина, «РЭУ-5 Носовиха» Сергей Башкатов, «ЦС-Сервис» Сергей Шаров и генеральный директор ГК «Жилсервис» Надежда Корнеева.

«Осень – время повышенных рисков развития простудных и инфекционных заболеваний, поэтому, наряду с регулярной дезинфицирующей уборкой в подъездах, мы приняли решение установить бесконтактные дезинфекторы в подъездах с консьержами. Надеемся, что это позволит снизить порог заболеваемости и защитит жильцов наших домов», - уточнила руководитель УК «РЭУ-6 Южный» Валентина Панина.