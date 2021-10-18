РИАМО - 18 окт. Реконструкция 22 развязок на Московской кольцевой автодороге завершится до 2023 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам главы департамента Рафика Загрутдинова, работы выполнили уже на 18 объектах. Всего модернизировано и построено 158,6 км дорог.

Глава Депстроя подчеркнул, что реконструкция и строительство развязок на МКАД - одно из приоритетов развития столичной транспортной системы.

«Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, правительство Москвы проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», – сказал Загрутдинов.

Он добавил, что данная работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья. Все это увеличивает их пропускную способность, а также обеспечивает полноценную связь транспортной инфраструктуры столицы и области.

Сегодня в стадии строительства находятся 4 объекта. Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицей Липецкой, а также улицами Верхние Поля и Капотня.

Загрутдинов напомнил, что последнее сооружение позволит разгрузить один из самых загруженных участков на кольцевой автодороге и обеспечит выезд на МКАД с Южной рокады.