РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Подготовку к зиме, темпы вакцинации и безопасность МКД обсудили в администрации подмосковного Красногорска в ходе еженедельного совещания в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Временно исполняющий полномочия главы округа Всеволод Волосевич провел традиционное оперативное совещание с руководителями служб и ведомств муниципалитета.

Одним из ключевых вопросов повестки стали темпы вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции. В частности, начальник управления по социальным вопросам администрации Красногорска Эльвира Кавалерская напомнила, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Московской области от 11 октября 2021 года, до 10 ноября первым компонентом вакцины должно быть привито не менее 80% сотрудников, а до 10 декабря - вторым компонентом. Данные на региональный портал госуслуг работодатель обязан загрузить не позднее 10 ноября.

Сделать прививку и обезопасить себя и близких можно в любом пункте вакцинации.

Также продолжается кампания по вакцинации от гриппа - в поликлиниках, а также в образовательных учреждениях и по месту работы. Выездную бригаду можно вызвать по телефону: 8(495)563-44-37 (отдел содействия здравоохранению администрации Красногорска).

В числе прочих вопросов участники совещания обсудили безопасность многоквартирных домов. В течение текущей недели будут обследованы подвальные и чердачные помещения на предмет присутствия посторонних лиц, в том числе по обращениям граждан.

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