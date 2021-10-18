РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. Спортсмены спортшколы «Котельники» заняли призовые места на первенстве региона по рукопашному бою, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первенство Московской области по рукопашному бою прошло в минувшие выходные в Солнечногорске. Это первое первенство Московской области с 2019 года, когда проведение массовых мероприятий было приостановлено из-за санитарных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

В возрастной категории 12-13 лет Станислав Капсамун уверенно провел два боя и заслужил серебро. Также серебро в возрастной категории 16 лет выиграла Мария Самофалова.

Всего в турнире приняли участие порядка 750 спортсменов из 30 городских округов и поселений Московской области, Тамбовской области и города Москвы. 36 спортивных клубов и спортивных школ выставили сильнейших спортсменов, а победители и призеры первенства попали в состав сборной Московской области и примут участие в первенстве Центрального федерального округа Российской Федерации, которое пройдет в городах Орел и Липецк в ноябре 2021 года.