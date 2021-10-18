РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт.Жители городского округа Люберцы могут принести пластиковые бутылки и алюминиевые банки в два «экопункта» и получить бонусные баллы за сданную тару. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Экопункт» – автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который позволяет не только собрать вторичное сырье и направить его на переработку, но и получить баллы от сданной тары, которые можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.

На сегодняшний день «Экопункты», расположенные на территории Московской области, собрали 20 415 пластиковых бутылок и 6 810 алюминиевых банок.

Жители городского округа Люберцы могут принести бутылки и банки на переработку в два «Экопункта»: в поселке Мирный по адресу: улица Свободы, дом №9; в Люберцах по адресу: улица Вертолетная, дом №4 к2.

После можно получить баллы от сданной тары.

Собранное вторсырье отправляют на переработку. Из бутылок изготавливают шариковые ручки, пластиковые пакеты, чемоданы, черепицу, кошачьи лотки. Алюминиевые банки идут на изготовление радиаторов, оснований мебели, запчастей для автомобилей и самолетов.