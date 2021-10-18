РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Реконструкцию водозаборного узла в поселке Отрадное подмосковного Красногорска планируют завершить до декабря текущего года, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Всеволод Волосевич.

«Завершается реконструкция ВЗУ №8 в Отрадном. Три новые артезианские скважины, резервуара чистой воды и насосная станция второго подъема построены в рамках первого этапа реконструкции», - написал Волосевич в своем Instagram-канале.

Он отметил, что в результате втрое увеличилась производительность.

«К декабрю завершатся капремонт 2 существующих скважин, строительство станции обезжелезивания, комплексное благоустройство территории и замена ограждения ВЗУ», - добавил Волосевич.

По его словам, модернизация водозаборного узла №8 сможет обеспечить бесперебойную подачу воды высокого качества для населения численностью до 12 тыс. человек.