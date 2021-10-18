РИАМО - 18 окт. Жителей столицы предупредили о штрафах за неправильное ношение защитной маски, в частности, нельзя носить ее на подбородке, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, маска защищает только тогда, когда надета правильно – закрывает как нос, так и рот полностью.

«Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее», – отметил Султанов.

Он подчеркнул, что контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания правильным способом.

6823 случая коронавируса выявили в Москве за сутки, общее число случаев за пандемии составляет 1 726 237.

Ранее в столице усилили проверки соблюдения масочного режима на транспорте из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. Штраф составляет 5 тыс. рублей.

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