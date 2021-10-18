РИАМО - 18 окт. Жителей столицы предупредили о штрафах за неправильное ношение защитной маски, в частности, нельзя носить ее на подбородке, сообщает РИА Новости.
По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, маска защищает только тогда, когда надета правильно – закрывает как нос, так и рот полностью.
Он подчеркнул, что контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания правильным способом.
6823 случая коронавируса выявили в Москве за сутки, общее число случаев за пандемии составляет 1 726 237.
Ранее в столице усилили проверки соблюдения масочного режима на транспорте из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. Штраф составляет 5 тыс. рублей.
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