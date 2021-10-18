РИАМО - 18 окт. За первые 9 месяцев текущего года в столице было совершено свыше 107 тыс. преступлений (-2,4%). Прокуратура столицы составила портрет среднестатистического преступника.

Так, большинство преступлений совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. У них нет постоянного источника дохода. Образование – среднее, общее или профессиональное.

В ЦАО Москвы за указанный период было совершено более 15,4 тыс. преступлений (-2,5%), ВАО – 13,4 тыс. (-11,5%), ЮВАО – 11,1 тыс. (+0,3%), ЮАО – 10, 4 тыс. (-8,9%), СВАО – 10,5 тыс. (+1,8%), ЮЗАО – 9,7 тыс. (-7,5%), ЗАО – 9,5 тыс. (-6,4%), САО – 9,4 тыс. (+4,1%), СЗАО – 9,2 тыс. (+12,2%), в новой Москве – 4,5 тыс. (+ 0,3%), в Зеленограде – 2,5 тыс. (+1,7%)

37,2 тыс. (-5,4%) преступлений были совершены в общественных местах, в том числе 21,9 тыс. (-4,2%) – на улицах.