РИАМО - 18 окт. Экспресс-тестирование на коронавирус, введенное в 10 московских школах, это безопасная и нужная процедура, которая учит детей следить за своим здоровьем, сообщил РИАМО председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Алексей Чегодаев.

«В сегодняшних условиях просто необходимо и самим приучаться, и детей мотивировать заботиться о своем здоровье и здоровье своих родных. С помощью такого несложного тестирования у детей воспитывается ответственность, внимательное отношение к своему самочувствию. И понимание, что результаты тестирования важны не только для самих детей, но и для окружения», - сказал Чегодаев.

На прошлой неделе в 10 школах Москвы начали применять процедуры экспресс-тестирования для учащихся. Школьники всех классов и воспитанники дошкольных групп будут сдавать экспресс-тесты каждые 14 дней.

Брать тесты могут не только медработники, но и сотрудники образовательных организаций, которые прошли обучение, а еще сделать экспресс-тест своему ребенку могут и родители.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции – это быстрая диагностика. Его результат не является подтверждением диагноза, а служит сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом.

В Москве растет число новых случаев заражения коронавирусом. Врачи призывают горожан пройти бесплатную вакцинацию, чтобы спасти здоровье и жизнь.

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