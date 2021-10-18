РИАМО - 18 окт. Следователи возбудили уголовное дело в отношении москвича 1987 года рождения за продажу поддельного сертификата от вакцинации от коронавируса, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Известно, что в конце прошлого месяца мужчина предложил незнакомцу получить поддельный сертификат о вакцинировании против новой короновирусной инфекции.

5 октября он передал за деньги ему сертификат о вакцинации, а также предоставил возможность пользоваться электронным сертификатом.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (изготовление заведомо поддельного официального документа)», - сказала Иванова.

Она уточнила, что с фигурантом проведены следственные действия, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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