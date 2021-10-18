РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Игорь Коханый поможет обратившейся к нему жительнице Люберец оплатить зубопротезирование. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Коханый провел личный прием граждан в Люберецком местном отделении партии. Жители, пришедшие на встречу с депутатом, озвучили ряд проблем в здравоохранении, благоустройстве, сфере ЖКХ. Обращались они и с личными просьбами.

«Будет ли открыт процедурный кабинет в амбулаторном отделении на Островского, появится ли в Краскове флюорограф и когда ожидать поступления нового медицинского оборудования – эти вопросы проработаю совместно с главным врачом Люберецкой областной больницы и ускорю их решение», – сказал Коханый.

Он взял на контроль и несвоевременный вывоз порубочных остатков после опиловки деревьев на пересечении улиц Чехова и Ленина в Кореневе. Жительнице Люберец, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, депутат поможет оплатить зубопротезирование.

Члены партии регулярно проводят прием населения. До конца октября личный прием проведет депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, а также депутат совета Люберец Вячеслав Калинин.

Подробно с графиком приема населения можно ознакомиться по ссылке: https://er-lybercy.ru/news/1420.