РИАМО - 18 окт. Мальчик, устроивший стрельбу в школе под Пермью, мог сделать это из-за обиды на девочку, которая его дразнила, сообщает «Вечерняя Москва».

Ученик 6-го класса школы поселка Сарс Октябрьского района Пермского края утром в понедельник открыл стрельбу в учебном заведении из отцовского карабина «Сайга». Мальчика оперативно задержали, причем обезвредить ребенка с оружием удалось директору.

Одна из учениц школы рассказала, что одноклассница заигрывала с мальчиком. Чтобы привлечь его внимание, она дразнила его.

«Я думаю, она (девочка – ред.) делала это (дразнила – ред.) в шутку, не со зла. А он воспринял это как унижение», – пояснила школьница.

Девочка также заявила, что слышала во время стрельбы крики ученика о том, что «бог требовал отомстить за унижения».

Ранее в сентябре 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского госуниверситета. В результате произошедшего погибли 6 человек, 47 получили различные ранения. В отношении юноши возбуждено дело об убийстве 2 и более лиц.