РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Карликовые ели сорта нидиформис, которые отличаются необычной формой кроны, посадили в детском городке «Сказочный» подмосковного Красногорска в ходе экологической акции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В детском городке «Сказочный» прошла экологическая акция по высадке деревьев. В посадке приняли участие депутат совета депутатов директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун и председатель Общественной палаты Красногорска Владимир Тонкоев.

В рамках зеленой инициативы был высажен 71 саженец: голубые ели, можжевельники и ели сорта нидиформис - это карликовый сорт елей с подушковидной формой кроны и углублением в центре, они появились на территориях парков впервые.

Представители питомника «Эко-Плант» провели инструктаж по высадке деревьев и рассказали участникам акции об особенностях ухода за елями.

Компания Kerry оказала помощь в проведении данной акции и реализации проекта и неравнодушное отношение к природе.

«Приглашаем жителей в детский городок «Сказочный» оценить красоту новых зеленых насаждений!» - заключается в материале.