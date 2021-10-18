РИАМО - 18 окт. Рост стоимости в России овсяных хлопьев произошел из-за подорожания зерновых, крупяных культур, сообщил генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Ранее СМИ сообщали, что средняя цена овсяных хлопьев для геркулесовой каши в российских магазинах впервые превысила 80 рублей за 1 кг.

«Конкретно такая ценовая картина, возможно, связана с общим подорожанием зерновых, крупяных культур, сами крупы тоже постепенно дорожают, особенно, допустим, если говорить про гречку. Общая картина (цен – ред.) по зерновым, или по так называемому гарниру, поднимается», – сказал Петриченко в эфире радио Sputnik.

По его словам, дальнейший рост цен сейчас для зерновых маловероятен, потому что они уже добрались до ценовых высот.