РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 окт. В подмосковном Щелкове сотрудники отдела вневедомственной охраны провели с жителями профилактические беседы на улицах и рассказали, как уберечь свое имущество от кражи, сообщает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Провели профилактические работы с жителями, разъяснили, как уберечь свое имущество и что делать, чтобы не попасться на уловки злоумышленников. Это касается как квартир, так и дачных домов, поскольку именно в осенне-зимний период учащаются кражи с дачных участков», - сказал начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.

Также Росгвардейцы рассказали жителям о предоставлении услуг по охране квартир, мест хранения имущества, загородных домов и гаражей с подключением на пульт централизованного наблюдения.

Воспользовавшись этой услугой жители могут установить охранные сигнализации самых современных типов, а также кнопку тревожной сигнализации. При срабатывании на охраняемый объект будет выезжать экипаж с сотрудниками вневедомственной охраны. Узнать все подробности можно по телефону: 8(965)444-89-09.