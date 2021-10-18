РИАМО - 18 окт. Многофункциональный Дворец спорта и теннисный центр построят на территории бывшего Тушинского аэродрома в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Территория бывшего Тушинского аэродрома сегодня является ярким примером комплексного развития: вместе с жильем здесь идет активное строительство социальной инфраструктуры, создаются новые рабочие места, при этом особенностью района станет его спортивная направленность», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за счет частных инвесторов на территории уже возведен стадион «Спартак» и продолжает формироваться крупный спортивный кластер.

«До конца 2023 года силами инвестора здесь планируется ввести многофункциональный Дворец спорта площадью более 12 тыс. кв. м и теннисный центр площадью 9 тыс. кв. м для игры в большой и настольный теннис, а также сквош», – добавил Бочкарев.

Всего на площади более 200 га планируется создать комфортные условия для проживания порядка 40 тыс. человек и около 30 тыс. рабочих мест.

«В рамках развития нового района появятся не только жилые дома, но и школы, детские сады, поликлиника, спортивные комплексы и центр спортивной медицины, бизнес-парк, торговые объекты и другие места приложения труда. Также проект включает создание качественных общественных пространств – парковых зон и благоустроенной набережной», – уточнил Бочкарев.

18 октября министр спорта России Олег Матыцин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели итоги строительства многофункционального спортивного комплекса «Чкалов Арена» на ул. Летной в столичном районе Покровское-Стрешнево.

«На территории бывшего Тушинского аэродрома идет строительство нового комфортного района. Огромный проект, по своим масштабам сравнимый с освоением территории ЗИЛа и застройкой Коммунарки. Уже построен крупнейший московский бизнес-парк «Ростех-Сити». <…> Ядром этого кластера будет спортивный комплекс «Чкалов Арена». Он является одним из самых крупных и комфортных спортивных комплексов, которые были построены в Москве за последние годы. Благодарю Минспорта России и частных инвесторов за успешную реализацию этого важного проекта», – сказал Собянин.