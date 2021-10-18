РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Жителя Красногорска оштрафовали за катание на лодке в природном заказнике «Кутса» в Мурманской области, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Редкий случай в административной практике Минэкологии произошел на днях: инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном наказании жителю городского округа Красногорск за нарушение режима особой охраны особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Мурманской области.

«Гражданин был задержан за передвижение на лодке по природному заказнику «Кутса», расположенному в Кандалакшском районе Мурманской области. Это запрещено режимом особой охраны, установленном в ООПТ», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, нарушитель попросил, чтобы его дело рассматривалось по месту регистрации, поэтому он был оштрафован подмосковными инспекторами.

Глава Минэкологии напомнил, что в подавляющем большинстве случаев охранный режим в ООПТ запрещает передвижение по заповедным землям и водоемам на всех видах транспорта, исключая автомобильные дороги общего пользования. Факты незаконного заезда в ООПТ на внедорожниках, квадроциклах и снегоходах – один из самых распространенных видов нарушений режима особой охраны.