РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. 19 октября отключат воду в ряде домов и учреждений на 5 улицах подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:00 до окончания работ для замены неисправного пожарного гидранта по адресу: Балашиха, мкрн Ольгино, ул. Граничная, 36 требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения в ряде домов и учреждений микрорайона.

Воды не будет на улицах: Граничная, 32, 34, 36, 36А (детский сад), 38, 38А (детский сад), 40; Железнодорожный проезд, 15 (административное здание), вл. 23 (котельная ТЭЦ Ольгино), д. 25, 27 и 29; Шестая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17; Дальняя, стр. 11.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.

Кроме того, с 9:00 до 12:00 будут проводиться аварийные работы по монтажу циркуляционного насосного агрегата горячего водоснабжения на ВНС №1-34, расположенной по адресу: Балашиха, проспект Ленина, 31. Под отключение ГВС попадает указанный дом.