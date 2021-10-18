РИАМО - 18 окт. Жители Подмосковья, которые участвуют во Всероссийской переписи населения в офлайн-режиме, могут сделать это в 120 офисах и 47 территориальных подразделениях МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Всероссийская перепись населения – важный федеральный проект. Впервые перепись проходит и в цифровом формате. У жителей есть возможность принять участие в переписи очно, ответив на вопросы переписчика на дому, на переписных участках или в МФЦ, или пройти онлайн-опрос на едином портале госуслуг», – сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Пройти ее можно самостоятельно в цифровом формате через портал госуслуг на домашнем компьютере или смартфоне.

А еще можно поучаствовать в переписи на компьютере для опроса в цифровой зоне МФЦ. Для прохождения опроса на портале госуслуг потребуется стандартная или подтвержденная учетная запись ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации). Консультации по регистрации в ЕСИА и получению других онлайн-услуг проводят сотрудники МФЦ.

Подробности о переписи населения можно узнать на сайте и по горячей линии: 8(800)707-20-20.