РИАМО - 18 окт. Родители московских школьников направили свыше 300 жалоб в СКР и прокуратуру с требованием проверить экспресс-тестирование на коронавирус учащихся городских школ «на предмет соответствия законодательству». Об этом пишет газета «Коммерсант».

Эксперимент по тестированию детей на коронавирус стартовал в столице 14 октября. В 10 школах и детсадах раз в 2 недели будут проводить экспресс-тестирование на наличие вируса. Данная процедура затронет порядка 40 тыс. детей.

Участие в эксперименте обязательно для всех детей, при этом родители недовольны тем фактом, что сбор заявлений о добровольном информированном согласии на проведение теста не предполагается. Если у кого-то в классе будет выявлен коронавирус, то весь класс отправят на 2-недельный карантин.

Родители в ряде школ и вовсе хотят отменить пилотный проект по тестированию: они ссылаются на п. 5-7 ст. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан», где говорится, что проведение экспресс-тестов является медицинским вмешательством и может проходить только с согласия граждан.

За прошедшие сутки в Москве выявили 6823 случая заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 1 726 237 случаев заражения коронавирусом.

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