РИАМО - 18 окт. Глава городского округа Реутов Станислав Каторов принял участие в общеобластном подмосковном онлайн-зачете «Я знаю ПДД» и с успехом прошел все тесты, сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета.

«Подтвердил свои знания правил дорожного движения в онлайн-зачете zachetpdd50.ru. За последние несколько лет ряд правил был существенно изменен, поэтому считаю, что каждый водитель и пешеход должен проверить себя в рамках общеобластной акции «Я знаю ПДД. От этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», - написал Каторов на своей странице в Instagram.

Акция «Я знаю ПДД» проводится в Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Московской области. Принять в ней участие можно до 11 ноября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнить 20 заданий, уложившись в 20 минут.