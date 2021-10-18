РИАМО - 18 окт. Задымление электробуса произошло на Дмитровском шоссе в районе д. 60. Пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнили в департаменте, задымление ликвидировал сам водитель. В электробусе пассажиров не было, пострадавших в результате ЧП нет.

«Причины происшествия будут устанавливаться совместно с производителем техники – ПАО «КАМАЗ». машина обслуживалась по контракту жизненного цикла», – подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент дорожное движение в месте происшествия затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.