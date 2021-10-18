РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 окт. Щелковский историко-краеведческий музей будет закрыт для посещения 19, 20 и 21 октября в связи с проведением ремонтных работ, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Щелковский историко-краеведческий музей с 19 по 21 октября будет закрыт для посещения. С 22 октября музей будет работать по обычному графику.

С 1 октября музей перешел на зимний режим работы. Теперь музей работает: вторник - суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье и понедельник - выходные дни, также выходным явяется каждая последняя среда месяца.