РИАМО - 18 окт. Члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике в ходе заседания рекомендовали городскому парламенту рассмотреть законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера на 2022 год, передает корреспондент РИАМО.

Ранее в Москве установили величину прожиточного минимума на следующий год. В расчете на душу населения он составит 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров – 14 009 рублей, для детей – 16 174 рубля.

Законопроектом «Об установлении величин прожиточного минимума пенсионера в городе Москве и городского социального стандарта в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2022 год» предлагается довести величину прожиточного минимума пенсионера до 14 845 рублей, городского социального стандарта - до 25 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, увеличение прожиточного минимума направлено на десятипроцентный рост доходов малообеспеченных пенсионеров. Рост величины прожиточного минимума пенсионера закладывается на уровне, превышающем удорожание стоимости жизни в Москве, рост цен на продукты питания и товары первой необходимости.

В ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике редактор законопроекта, депутат Елена Янчук сообщила, что намерена внести в документ поправки, которые подразумевают рост доходов малообеспеченных пенсионеров на 20%.

Городской социальный стандарт - социальный норматив материального обеспечения неработающих пенсионеров, проживающих в Москве не менее 7 лет. Предложенная в законопроекте величина городского соцстандарта установлена в соответствии с расчетами стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Москве, проведенными Росстатом. Сумма в 25 тыс. рублей соответствует ожидаемой стоимости фиксированного потребнабора в столице на 2022 год.

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