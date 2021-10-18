РИАМО - 18 окт. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять в первом чтении и при отсутствии поправок – в целом законопроект о социальной поддержке семей с детьми, он касается бесплатного проезда обоих многодетных родителей на городском транспорте, а также их детей, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник на заседании комиссии Мосгордумы депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 29 Закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».

«Законопроектом предлагается предоставить право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта обоим родителям в многодетной семье и установить, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения в образовательном учреждении», – сказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По итогам голосования члены комиссии поддержали законопроект и рекомендовали принять его на заседании Мосгордумы в первом чтении. При отсутствии поправок – принять законопроект в целом.

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